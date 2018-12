Studenten vliegen er opnieuw in na Kerst LBR

27 december 2018

Na een blokpauze om Kerst te vieren, zijn de Poperingse studenten er opnieuw ingevlogen. Woensdag kon er opnieuw gestudeerd worden in de raadzaal van het stadhuis, dienstencentrum De Bres en bibliotheek De Letterbeek.

Steeds meer studenten vinden hun weg naar Bloksquare, daarom is dienstencentrum De Bres in Poperinge een extra bloklocatie sinds 24 december. Julie Camerlynck zit in haar derde jaar klinische orthopedagogiek aan de universiteit van Gent en vond woensdag een plekje in het Poperingse stadhuis om te studeren. “Thuis zit je alleen en ben je snel afgeleid door alles wat rondom je gebeurd, want niet iedereen heeft blok tijdens de vakantie. Iedereen is stil en is druk aan het leren. Het vormt een soort van motivatie om te studeren doordat je andere studenten ook bezig ziet met hun boeken. Ik denk ook dat dit voor velen één van de redenen is waarom ze in groep komen studeren. Daarnaast is het altijd leuker om pauzes te kunnen nemen met je vrienden/vriendinnen, en te kunnen bijpraten over van alles en nog wat. Zo hoef je niet alleen thuis pauze te nemen”, zegt Julie. “Bloksquare is een enorm succes en daarom moet je al vroeg aanwezig zijn om een plaatsje te kunnen bemachtigen. Om kwart voor acht staan studenten al te wachten om binnen te kunnen. Zelf verkies ik om in het stadhuis te leren, omdat ik het ondertussen gewoon ben.”

Lekkere blokpauze

“Samen studeren motiveert”, zegt Mitta Meurisse. Zelf ging ze tijdens haar blokperiode studeren in Bloksquare. “Het is natuurlijk niet voor iedereen de ideale blokmanier, maar voor heel veel studenten helpt het om anderen te zien studeren en een routine te hebben tijdens de blok. Zelf had ik het ook lastig om thuis te studeren. Je hebt geen vaste pauzes en geen ‘controle’. In Bloksquare is er wat sociale controle en je neemt samen pauze.” Nu Mitta niet meer studeert, steekt ze de studenten een hart onder de riem. “Dit jaar ben ik vrijwilliger om te bakken. Als student vond ik het zelf leuk dat we verwend werden met een lekker tussendoortje. Nu ik niet meer studeer, doe ik dat met plezier voor de huidige studenten. Ik maakte al cupcakes, pudding, gevulden soezen met chocolade, speculoosmousse…” Aan lekkernijen duidelijk geen gebrek. “De dessertjes tijdens zijn de ideale tussendoortjes tijdens een blokpauze. Een dikke dank je wel aan alle vrijwilligers die zich inzetten om ons een duwtje in de rug te geven tijdens de blok”, aldus Julie.