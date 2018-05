Studenten vervullen dromen van inwoners Huize Proventier 24 mei 2018

De leerlingen van het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg van Immaculata Ieper kregen dit schooljaar opnieuw de kans om in Huize Proventier in Poperinge een project te realiseren. Ze vervulden de dromen van zes bewoners. Studente Jana Hoflack liet de droom van Maria Pacco (84) in vervulling gaan. Na een leven als onthaalmoeder had Maria zich laten ontvallen dat ze graag eens 'haar kinderen' terug had gezien. Jana speurde méér dan 30 enthousiaste mensen op die ooit door Maria werden opgevangen.





Ondertussen vond het weerzien plaats. Maria werd even overweldigd door de emoties, maar genoot met volle teugen van haar fijne namiddag.





(LBR)