Studenten starten mini-onderneming Mangia Gustoso 06 november 2018

De leerlingen van 5 Kantoor starten dit jaar met de mini-onderneming Mangia Gustoso en gaat voor Mediterrane producten. De leerlingen hopen dat ze met dit gamma een ruim publiek aanspreken, want zowel leerlingen, leerkrachten als (groot)ouders kunnen genieten van al dat lekkers. Het is een unieke kans om 16-17 jarigen hun eerste stappen in de 'zakenwereld' te zien zetten. Op donderdag 25 oktober vond de eerste aandeelhoudersvergadering plaats en werd Mangia Gustoso voorgesteld.





(LBR)