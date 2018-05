Studenten blokken weer samen in Onze-Lieve-Vrouwekerk 23 mei 2018

De examens komen eraan, dus de studietijd is terug aangebroken. Voor het vierde jaar op rij organiseert stad Poperinge opnieuw een neutrale blokruimte, Bloksquare, voor de studenten hoger onderwijs.





Studenten kunnen gebruik maken van een stadsruimte om van 8 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds te studeren. Er kan ook opnieuw gestudeerd worden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Casselstraat. De rechterbeuk wordt vrijgemaakt van stoelen en wordt een studiezaal. Er is plaats voor een 100-tal studenten en er is wifi voorzien. Bloksquare loopt tot eind juni. In een nabijgelegen ontspanningruimte is er fruit en koffie.Bakmama's verwennen de studenten in het weekend met een lekker gebakje.





(LBR)