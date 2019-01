Stroomt Vleterbeek binnenkort door Vroonhofsite? Stad schrijft architectuurwedstrijd uit voor ontwikkeling site LBR

29 januari 2019

17u23 0 Poperinge Nu het stadsbestuur van Poperinge eigenaar is van de volledige Vroonhofsite moet er een nieuwe visie opgemaakt worden over de toekomstige ontwikkeling ervan. Via een architectuurwedstrijd gaat de stad op zoek naar ontwerpers voor de ontwikkeling van de site en de omgeving. De provincie West-Vlaanderen wil onderzoeken of het verleggen van de Vleterbeek op de site een optie is.

De Vroonhofsite ligt op een boogscheut van de Grote Markt en is een van de grootste investeringsprojecten van het stadsbestuur voor de komende jaren. De gebouwen en de gronden waren eigendom van het gemeenschapsonderwijs. Al op 29 april 2010 sloten het gemeenschapsonderwijs en het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst. De stad kocht in 2016 zestig procent van de site op voor 1,25 miljoen euro. Het gemeenschapsonderwijs is ondertussen niet meer van plan om op de Vroonhofsite een nieuwe school te bouwen en verkocht nu ook de resterende veertig procent voor 1,35 miljoen euro aan de stad. Nu het stadsbestuur de volledige Vroonhofsite in eigendom heeft, moet er een visie opgemaakt worden over de toekomstige ontwikkeling van de site. Op de nieuwe Vroonhofsite komen onder andere het Huis van het Kind, een kinderopvang en de nieuwe academie.

Wateroverlast

Het openbaar domein van de Vroonhofsite valt onder het beheer van de provincie West-Vlaanderen en de stad. Zo is de provincie verantwoordelijk voor de Vleterbeek en de stad voor de rest van het openbaar domein. De provincie gaat nu onderzoeken of de Vleterbeek kan opengelegd en verlegd kan worden op de Vroonhofsite. Daar had gemeenteraadslid Johan Lefever (Open Vld) toch enkele bedenkingen bij. “Het is begrijpelijk dat er een nieuw plan moet opgemaakt worden gezien de evolutie van het dossier. Nu wordt de eventuele openlegging van de Vleterbeek opgenomen, maar in het verleden bleek dat niet mogelijk. We hebben in het verleden ook al te maken gehad met wateroverlast, dus zal de provincie toch ook moeten onderzoeken wat de mogelijke overlast zou zijn als het de beek verlegd.”

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “We zijn de ontwikkeling van de Vroonhofsite volop aan het bespreken met de provincie. De openlegging van de Vleterbeek is inderdaad een denkpiste, maar daarover is nog niets beslist.” Kandidaat-ontwerpers kunnen tot eind februari hun kandidatuur indienen. Het masterplan zou moeten afgewerkt zijn tegen maart 2020.