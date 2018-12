Strooiwagen slipt zelf door gladheid en belandt in sloot Redactie

13 december 2018



Langs de Ouderdomseweg in Poperinge belandde donderdagmorgen omstreeks 9 uur een strooiwagen in de sloot. Omdat het op bepaalde plaatsen gevaarlijk glas was, had de stad een strooiwagen opgevorderd. In de Ouderdomseweg liep het plots fout. Volgens de man moest hij plots uitwijken voor een dier dat de rijbaan overstak. De chauffeur ging op zijn rem staan maar ging ook meteen slippen door het gladde wegdek. De strooiwagen belandde uiteindelijk op zijn zijkant in de sloot. Een deel van de lading zout kwam door de val op een veld naast de weg terecht. De chauffeur slaagde erin om zelf uit zijn cabine te klauteren. Hij werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De takeldienst had alle moeite om de zware strooiwagen te takelen. Er moesten twee takelwagens ter plaatse komen om de strooiwagen uit de sloot te trekken. De Ouderdomseweg was in totaal zo’n drie uur afgesloten voor het verkeer.