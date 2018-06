Straattheater, optredens en... Engels boksen op kasteeldomein De Lovie 20 juni 2018

Het kasteeldomein van De Lovie in Poperinge is op zondag 24 juni voor het ruime publiek gratis toegankelijk tijdens Feesten in het Park. Er is die dag een gevarieerd programma voor jong en oud. Voor het jonge volk zijn er spel en animatie met 'kindertelevisie en tekenfilms' als centraal thema. In het trefhuis en op terrasjes kan je genieten van een drankje of een zoetigheid.





Op het smulplein kan je terecht voor een snack of een tussendoortje. Dit jaar staan enkele minder evidente sporten en hobby's in de kijker: baseball en softball door The Frontliners Poperinge (met workshops) en Engels boksen door Boxing Team X. Er is een pop-upshop met authentieke producten: fijne keramiek, attenties voor juf of meester...





Maar je kan ook genieten van straattheater en liveoptredens van Steam, Fre, Wak maar Proper en West Corner Brass Band. Het terras aan de ceder verrast met talent van eigen bodem. In het kasteel zie je een gevarieerde kunsttentoonstelling van medewerkers en bewoners. De nieuwbouw Laubia kan ook bezocht worden. De opbrengst van Feesten in het Park gaat dit jaar naar een gesloten elektrisch pendelbusje met plaats voor elf passagiers en chauffeur. Meer informatie op www.delovie.be. (LBR)