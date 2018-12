Stoute Pitte bierijs erkend als streekproduct LBR

13 december 2018

17u07 0 Poperinge Het Stoute Pitte bierijs van ijssalon L’Heritage uit Poperinge is erkend als streekproduct.

Het Stoute Pitte bierijs van ijssalon L’Heritage bevat het Stoute Pitte bier van brouwer Hans Vandeputte uit Sint-Juliaan (deelgemeente van Langemark-Poelkapelle). “Sinds dit voorjaar wordt het bierijs gemaakt en het is leuk dat we deze erkenning als streekproduct mogen ontvangen. Het is een extra boost voor ons product”, klinkt het bij Bart Mostaert van ijssalon L’Heritage. “Zelf heb ik al een lange ervaring met het maken van bierijs. Een 20-tal jaar geleden ontwikkelde mijn moeder een recept voor bierijs met West-Vleteren. Dat wordt exclusief gemaakt voor het café In de Vrede bij de St.Sixtus abdij. Sinds deze zomer maak ik ook bierijs voor brouwerij Sint-Bernardus. In hun Bar Bernard serveren ze bierijs met hun Abt 12 en citroensorbet met hun wit bier. Het is leuk om op deze manier te experimenteren met bier”, zegt Bart.

“Ik vind dat we heel wat goede streekproducten hebben en dat moeten we promoten. Bierijs past perfect binnen die visie. Het doet dan ook deugd dat onze samenwerking erkend wordt door 100% West-Vlaams.” Het Stoute Pitte bierijs kan je proeven bij L’Heritage, Grote Markt 19. “Ons bierijs kan misschien dienen als origineel kerstgeschenk. Uiteraard hebben we ook onze geschenkmanden met streekproducten, westhoekbieren en streekwijnen. Onze ijstaarten mogen natuurlijk ook niet vergeten worden.”