Stijn verkozen tot prins carnaval 26 februari 2018

02u31 0 Poperinge Stijn Mareco werd zaterdagavond door jury en toeschouwers verkozen tot de nieuwe prins carnaval.

In een volle Maeke Blyde zaal in Poperinge gaven Stijn Mareco (25) en Djody Ryckeghem (28) uit Poperinge het beste van zichzelf tijdens de prins carnaval-verkiezing. Beide kandidaten brachten een sterke voorstellingsproef en muzikale proef. Tijdens de improvisatieproef haalden ze alles uit de kast om het publiek en de jury te overtuigen. De supporters gingen de hele avond uit hun dak.





Het werd een spannende verkiezing die sportief werd gestreden. Ryckeghem van de Orde van de Dubbeldeckers hoopte samen met zijn running-mate en broer Djeffry 'Tjepm' (25) de titel in de wacht te slepen, maar Mareco werd uiteindelijk verkozen.





Stijn werd geboren in Poperinge, maar woont nu in Izegem. Prins Stijn en zijn hofmaarschalk Juliette Ruckebusch (26), allebei van de Orde van de Wietewoai's, konden hun geluk niet op toen de punten werden bekendgemaakt. Met een eindtotaal van 941 punten werd Stijn de nieuwe prins carnaval. Djody behaalde 851 punten. "Ik ben gelukkig dat ik de nieuwe prins carnaval ben. Bedankt aan al mijn supporters, vrienden, familie... voor alle steun", glunderde prins carnaval Stijn achteraf. (LBR)