Stephanie gaat voor titel prinses carnaval van Poperinge LBR

17 februari 2019

14u20 0 Poperinge De Orde van de Feestneuzen is klaar voor een nieuwe prinses carnaval. Stephanie Gokelaere hoopt die titel op zaterdag 23 maart in de wacht te slepen.

“In mijn familie zijn er verschillende prinsen en prinsessen carnaval. Mijn eigen partner Jeroen werd in 2017 prins carnaval. Mijn mama heeft geen titel, maar is wel bestuurslid van vzw Keikoppencarnaval. Je kunt dus gerust zeggen dat ik in een carnavalsfamilie zit. Ik kan niet achterblijven”, lacht Stephanie Gokaelere (26), die lid is van de Orde van de Poperingse Paljasjes. “Toch is de titel niet iets dat ik al lang wilde. Enkele jaren geleden hielp ik prins Kevin tijdens zijn verkiezing en hij wou een wederdienst doen. Hij liet me vorig jaar weten dat ik de enige kandidate was die hij nog wou helpen. Ik wist dus wat me te wachten stond.”

Stephanie is de enige kandidate voor de titel prinses carnaval. Toch wil dat niet zeggen dat ze zeker is van haar overwinning. Ze moet 75 procent als eindtotaal halen om de titel te krijgen. “Ik hoop op een leuke avond met veel ambiance. Voorlopig heb ik geen stress. De avond zelf zal dat waarschijnlijk ook wel meevallen. Alleen voor mijn speech zal ik wat stress hebben. Alle voorbereidingen verlopen volgens schema. Af en toe zijn er wel momenten van paniek, maar alles is onder controle. Ik zie het zitten”, zegt Stephanie.

Voor prinses Kimberly ‘Bolle’ Callens zit het er bijna op. “Het was een prachtig jaar. Er zullen waarschijnlijk wel traantjes vloeien als ik moet aftreden. Samen met mijn prins Stijn heb ik een mooi jaar gehad”, vertelt Kimberly. Tijdens de verkiezing van Kimberly tekende Stephanie haar kandidatuur voor het volgende jaar. “Voor ons was dat heel fijn natuurlijk. Ook volgend jaar ziet er positief uit, want dan hebben we waarschijnlijk twee kandidates”, reageert voorzitster Evelyne Devos van O.V.D. Feestneuzen.

Kaarten zijn te verkrijgen bij kandidaat Stephanie en kosten vier euro in voorverkoop. Een kaart kost zes euro aan de deur. De verkiezing vindt plaats op 23 maart in zaal De Gilde aan Rekhof 11 in Poperinge, de avond start om 19.33 uur.