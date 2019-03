Stephanie dan toch Prinses Carnaval, na verloren behendigheidsproef LBR

24 maart 2019

17u19 0 Poperinge In zaal de Gilde werd Stephanie Gokelaere gisteren verkozen tot de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge. Even leek ze de titel niet de bemachtigen door het niet behalen van het aantal gewenste punten voor haar behendigheidsproef, maar dat werd rechtgezet door het organiserende Orde van de Feestneuzen.

De 26-jarige Stephanie Gokelaere, lid van de Orde van de Poperingse Paljasjes, stelde zich dit jaar als enige kandidaat voor Prinses Carnaval. Toch wilde dat niet zeggen dat ze zeker was van haar overwinning. Als eindtotaal moest ze 75 procent halen om de titel te krijgen en daar knelde gisteren het schoentje. De kandidate zette een sterke voorstellings- en muzikale proef neer en ook haar kaartenverkoop bleek goed te zijn. “Vrijdag en zaterdagvoormiddag had ik wel wat stress, maar in de loop van de dag is die verdwenen. Voor mijn speech was ik wel wat nerveus, omdat ik wist dat de rijmpjes in mijn speech een groot risico waren. Voor mijn stunt wist ik dat alles in orde was en dat het vlot zou lopen. De dansers die meehielpen, hebben al wat ervaring dus stress was helemaal niet nodig. Alles is ook goed verlopen. Iedereen was content en ik heb me super geamuseerd”, vertelt Stephanie.

Bij de behendigheidsproef, gekozen door het organiserende Orde van de Feestneuzen, liep het wat mis. “Dat het moeilijk zou worden om die proef te doen slagen, wist ik onmiddellijk. Voormalige prinses Stephanie werd mijn tegenkandidaat tijdens de proef. We kregen een bakje met M&M’s. We moesten daaruit 4 kleuren kiezen en in 4 potjes steken door met een rietje de M&M’s op te zuigen. In elk potje moesten we 10 M&M’s van elk kleur krijgen. De eerste die klaar was kreeg 100%, de tweede kreeg 50%. De ganse week had ik last van migraine en dan is zo hard zuigen aan een rietje geen pretje.” Kandidate Stephanie verloor de proef en kreeg 50%.

“In het verleden verloren nog kandidaten, ikzelf trouwens ook, de behendigheidsproef/supportersproef. We hebben het echter nog nooit meegemaakt dat omwille van een supportersproef een kandidate de gewenste 75% niet haalde”, zegt voorzitster Evelyne Devos van de Orde van de Feestneuzen. “Toen de punten werden berekend met de jury kwamen we op 71,5%. Het werd heel stil. De jury gaf onmiddellijk aan dat ze haar de titel toch wilden geven omdat haar stunt (84,6%), voorstelling (76,4%) en kaartenverkoop (75%) wel heel goed was. De Feestneuzen moesten hier gisterenavond over stemmen, omdat het reglement door ons werd opgesteld. Bij de Feestneuzen werd ook onmiddellijk gezegd dat dit eigenlijk niet kan. Na de vele voorbereidingen en geïnvesteerde tijd.. We hebben het zelf allemaal gedaan en wij zouden ons ook bestolen voelen. Uiteindelijk stemden 6 Feestneuzen voor deliberatie en 3 onthielden zich, maar ze konden zich wel vinden in de beslissing van de meerderheid. Had Stephanie geen 75% gehaald door een slechte stunt of voorstelling, of een te kleine kaartenverkoop, dan ging er niet gedelibereerd worden. Daar waren alle 9 de Feestneuzen het over eens”, benadrukt voorzitster Evelyne. “Naar volgend jaar toe hadden we sowieso al veel huiswerk staan: het uitkijken naar een nieuwe zaal en een nieuwe datum. Daarnaast moet ook de wagen onder handen worden genomen. Het herzien van het puntensysteem voor de behendigheidsproef/supportersproef is er gisteren bijgekomen.”

Stephanie mocht gisteren dan toch de scepter uit handen van Prinses Kimberly ‘Bolle’ ontvangen en ze mag ze sinds zaterdagnacht ‘Prinses Carnaval 2019’ noemen. “De Orde van de Feestneuzen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en dat hebben ze ook aan iedereen duidelijkheid gemaakt. Ik ben blij dat ik de titel niet werd ontzegd omwille van domme m&m’s”, vertelt Stephanie achteraf.

De kersverse prinses liet de perikelen niet aan haar hart komen en vierde haar titel van Prinses Carnaval tot in de vroege uurtjes. “Hopelijk wordt het een super jaar. Ik heb al een fantastisch campagnejaar achter de rug, hopelijk wordt het komende jaar even mooi.” Volgend jaar heeft de verkiezing Prinses Carnaval na heel wat jaren eindelijk weer twee kandidaten: Griet Defever, Orde van de Flodders en Babs Verbrugghe.