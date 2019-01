Stemband Hopchora laat van zich horen tijdens aperitiefconcert LBR

10 januari 2019

16u17 0 Poperinge Stemband Hopchora is bezig aan zijn 23ste werkjaar en organiseert ‘Hopchora klinkt!’ op zondag 20 januari in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge. Een week eerder, op zaterdag 12 januari, staat de band op het podium in de Sint-Martinuskerk in Roesbrugge.

“Hoe Stemband Hopchora klinkt, kunnen mensen ontdekken tijdens ons aperitiefconcert ‘Hopchora klinkt’ op 20 januari. Onze 35 zangers zullen onder leiding van dirigent Alexander Besant in anderhalf uur een gevarieerde mix van hedendaagse koormuziek en hits brengen”, zegt voorzitter Bart Wemaere. “Vier- tot zesstemmige liederen wisselen we af met duetten en soli, ook gebracht door koorleden. Aan de piano zit Stephanie Maertens, Dries Chaerle speelt contrabas en Tim Orroi is percussionist.”

Na het concert wordt een aperitief aangeboden. ‘Hopchora klinkt’ vindt plaats op 20 januari in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge om 11 uur. Kaarten in voorverkoop kosten twaalf euro en aan de deur vijftien euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via hopchora@gmail.com of bij alle koorleden. Op zaterdag 12 januari is Stemband Hopchora op uitnodiging van het feestcomité van Roesbrugge te gast in de Sint-Martinuskerk om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het feestcomité of op www.roesbrugge.com en kosten tien euro.