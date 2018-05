Stap dichter bij 23 flats in Sint-Michielscomplex 30 mei 2018

Poperinge De bouw van 19 sociale en 4 privé-appartementen in het geklasseerde Sint-Michielscomplex in Poperinge komt weer een stap dichter.

Het bestek en de procedure voor het ontwerpen, renoveren en omvormen van het Sint-Michielscomplex tot appartementen zijn tijdens de gemeenteraad goedgekeurd. Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel werd aangeduid als opdrachtgevend bestuur. Twee geselecteerde bouwteams mogen hun offerte en plannen uitwerken en indienen, waarna het project toegewezen kan worden. Gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Stéphanie De Maesschalck (Groen) hadden wel nog vragen over het Sint-Michielscomplex. "Kan de burgemeester schetsen waar we staan in dit complexe dossier? Waar is er parking voorzien voor de bewoners van de appartementen?", vroeg Sabien Lahaye-Battheu zich af. "Het Sint-Michielscomplex is beschermd, waardoor je niet zomaar voor duurzame materialen kan kiezen. Die bescherming is een beperking waar we rekening mee moeten houden. Het inplannen van garages is daardoor niet evident. We keuren nu nog maar het bestek goed. We zijn ook afhankelijk van de Vlaamse overheid die subsidies moet toekennen. We zijn dus nog niet aan het einde van dit dossier", legde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) uit. (LBR)