Stadsbestuur verkoopt 19 percelen bouwgrond aan Henri Permekeplein 08 juni 2018

Stad Poperinge gaat over tot de verkoop van negentien bouwloten op het Henri Permekeplein.`





Daar staan negen kavels voor alleenstaande bebouwing, vier kavels voor aaneengesloten bebouwing en zes kavels voor koppelbouw.





Stad Poperinge, de WVI, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak en de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel ontwikkelen samen de verkaveling Henri Permekeplein. Het aanbod is gemengd en divers gaande van kavels die verkocht worden door de stad en de WVI, huurwoningen die gebouwd worden door De Mandel en koopwoningen en koopappartementen die gebouwd worden door Ons Onderdak.





Geïnteresseerden voor de kavels kunnen zich tot 31 mei 2018 kandidaat stellen via schriftelijke aanvraag, via aangetekende zending of door afgifte aan het onthaal tegen ontvangstbewijs. De verkoopvoormiddag vindt plaats op zaterdag 9 juni 2018 om 10 uur in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 in Poperinge. Meer info op www.woneninpoperinge.be. (LBR)