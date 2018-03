Stadsbestuur maakt de weg vrij voor 318 extra woningen 08 maart 2018

02u41 0 Poperinge Het stadsbestuur van Poperinge heeft na vijftien jaar het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangepast. Daardoor kunnen de komende jaren 318 woningen gecreëerd worden, waarvan 72 in de deelgemeenten.

In Groot-Poperinge mogen de komende jaren 318 woningen gebouwd worden. Het grootste deel - 246 wooneenheden - komt in de dorpskern, maar ook deelgemeenten Reningelst (20), Watou (19), Proven (18) en Roesbrugge (15) krijgen extra woningen. Krombeke valt uit de boot, omdat daar al een woonproject in voorbereiding is. "De kleine gehuchten en dorpen zoals Abele, Haringe, Sint-Jan-ter-Biezen en 't Vogeltje zijn simpelweg te klein. Het is verboden om daar het structuurplan te veranderen", legt burgemeester Christof Dejaegher uit.





Maar het grootste deel van de nieuwe woningen komt dus in de stadskern. "Daar opteren we voor de zone tussen de Noordlaan, Veurnestraat en Sint-Bertinusstraat. De stad is al eigenaar van een aantal percelen, maar er staan nog geen concrete realisaties of projecten op stapel. Daar is het te vroeg voor."





In Roesbrugge zal het gebied tussen de Haringestraat en de Prof. Rubbrechtstraat/Weggevoerdenstraat ontwikkeld worden.





Groene ruimte

Naast extra woningen is er in het structuurplan ook aandacht voor bijkomende groene ruimte en het versterken van de bedrijvigheid en het commerciële leven.





"We willen een nieuwe kleinhandelszone van 1,5 hectare ontwikkelen aan de Ieperseweg, maar dan wel met handelszaken die geen concurrentie zijn voor de winkels in het centrum." Het is ook de bedoeling om verder in te zetten op groene ruimte in het stadscentrum en het aanwezige stadsgroen beter te ontsluiten en zichtbaar te maken. "We hebben veel bewandelbaar groen, maar velen weten het niet eens", besluit de burgemeester. (LBR)