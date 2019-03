Stad zoekt nog objecten voor nieuwe expo rond bevrijding tijdens WO II LBR

11 maart 2019

16u37 0 Poperinge In de Gotische zaal van het stadhuis opent binnenkort de nieuwe expo ‘Armoured Wings-Gepantserde vleugels’. Het is een reizende tentoonstelling over de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor die expo is de stad op zoek naar themagerelateerde objecten.

De tentoonstelling ‘Armoured Wings- Gepantserde vleugels’ gaat over de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog van een groot aantal Belgische steden/gemeenten door de eerste Poolse pantserdivisie. “Het is een reizende tentoonstelling die in Polen gestart is. Momenteel is de expo nog te zien in het ‘War Heritage Institute’ in Brussel. Daarna reist die naar verschillende andere steden, waaronder Poperinge”, vertelt archivaris Poperinge-Vleteren Tijs Goethals. “De opbouw van de expov wordt aan onze locatie, de Gotische zaal van het stadhuis, aangepast. Het is een algemene tentoonstelling, waar Poperinge uiteraard in voorkomt. Door een oproep voor objecten te lanceren, willen we ook de lokale klemtoon kunnen leggen. We willen het verhaal zo tastbaarder maken en dichter bij de lokale bevolking brengen.”

Objecten mogen binnengebracht worden in het Poperingse archief in de Veurnestraat 69. De expo ‘Armoured Wings- Gepantserde vleugels’ is vanaf 20 april te zien in de Gotische zaal van het stadhuis in Poperinge.