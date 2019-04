Stad Poperinge nodigt burgers uit op brainstorm over lokale klimaatacties LBR

16 april 2019

17u34 0 Poperinge Schepen van duurzaamheid, Ben Desmyter, wil samen met Poperingenaars aan tafel zitten om na te denken over lokale klimaatacties. Op donderdag 9 mei wordt samengekomen in De Speelveugel.

De klimaatproblematiek leeft onder de mensen en dat is bij de Poperingenaars niet anders. Schepen van duurzaamheid, Ben Desmyter, nodigt de burgers uit om samen na te denken over lokale klimaatacties. “Als stad ondernemen we al initiatieven om ons steentje bij te dragen tot het klimaat, maar we kunnen nog een tandje bijsteken”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V). “Het idee om een brainstorm te organiseren, is hierdoor ook gegroeid. Burgers sturen me soms een mail met ideeën om het klimaat te helpen. Het lijkt me dan ook interessant om samen te zitten en op een laagdrempelige manier onze ideeën te delen en samen na te denken. Daarnaast zal de brainstorm ook het ideale moment zijn om aan te halen welke initiatieven we als stadsbestuur al realiseren en wat er nog kan gedaan worden.”

Negen stedelijke gebouwen in Poperinge worden dit jaar voorzien van zonnepanelen. In totaal worden 350 extra zonnepanelen op stads- en OCMW-gebouwen geplaatst. Het project kadert in een lokaal klimaatproject ‘Photovoltaïsche panelen op stads- en OCMW gebouwen’ dat de stad Poperinge in 2017 indiende bij de provincie West-Vlaanderen. Het volledige project omvat drie luiken. Het eerste luik was het plaatsen van zonnepanelen op het jeugdcentrum De Kouter (Komstraat 26), de stadsbibliotheek en het archief (Veurnestraat 69). Het tweede luik bestond erin om te onderzoeken waar PV-panelen mogelijk waren op stadsgebouwen. Het derde en laatste luik is dus het plaatsen van zonnepanelen op negen stedelijke gebouwen in Poperinge.

Naast het plaatsen van de zonnepanelen wil de stad verder inzetten op duurzaamheid en energiezuinigheid. “Als stad willen we ook ons steentje bijdragen tot duurzaamheid en energiezuinigheid. In de toekomst hopen we jaarlijks 25 ton CO2-uitstoot uit te sparen. In de toekomst willen we op een verstandige manier inzetten op het doven van de straatverlichting. In de loop van het jaar gaan we daarmee aan de slag.”

De brainstorm vindt plaats op donderdag 9 mei in De Speelveugel (Doornstraat) om 19.30 uur. “Iedereen die op een constructieve manier wil meewerken, is welkom. Het is geen politiek spel, maar wel een manier om op een losse en informele manier te praten, ideeën uit te wisselen en na te denken over stappen die we in de toekomst samen kunnen zetten. Misschien kunnen we met de geëngageerde mensen verder samenwerken.” Aanwezigheid kan bevestigd worden via duurzaamheid@poperinge.be of 057/346284.