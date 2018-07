Stad koopt volledige Vroonhofsite NU NOG BEDENKEN WAT TE DOEN MET TERREIN VAN 2,6 MILJOEN LAURIE BAILLIU

04 juli 2018

02u43 0 Poperinge Het gemeenschapsonderwijs zal de nieuwe school niet bouwen op de Vroonhofsite, maar op het Rekhof. Daardoor kan het stadsbestuur de volledige Vroonhofsite kopen. In totaal zal dat 2,6 miljoen kosten. Wat er precies met de site zal gebeuren, is niet duidelijk, al heeft het stadsbestuur wel al ideeën.

De Vroonhofsite is een van de grootste investeringsprojecten van het stadsbestuur voor de komende jaren. Al op 29 april 2010 sloten het gemeenschapsonderwijs en de stad Poperinge een samenwerkingsovereenkomst. De stad Poperinge kocht in 2016 een deel van de Vroonhofsite. "We werden eigenaar van 60 procent van de site. We kochten dat deel voor 1,25 miljoen euro", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). Het gemeenschapsonderwijs heeft de stad nu laten weten dat de plannen voor een nieuwe school op de Vroonhofsite opgeborgen worden. "Ze hebben gekozen om een nieuwe school te bouwen op het Rekhof. De resterende gronden op de Vroonhofsite willen ze dan ook verkopen. Als stad hebben we een voorkooprecht op die gronden en wilden we deze kans met beide handen grijpen", zegt burgemeester Dejaegher.





De stad koopt de resterende 40 procent van de gronden voor 1,35 miljoen euro. "De gronden zijn duurder omdat ze aan de zichtkant van de site liggen. Maar nu krijgen we veel meer mogelijkheden en moeten we een compleet ander concept bedenken. Er is meer ruimte, dus denken we aan een vestiging van de Academie of extra parkeerplaatsen." De samenwerkingsovereenkomst stelt dat het gemeenschapsonderwijs de nieuwe school op het Rekhof tegen uiterlijk 1 januari 2022 bouwt. Op de gronden op het Rekhof vind je op dit moment kinderopvang Hopsakee en het tijdelijke WK-dorp. Het stadsbestuur moet minimaal zes maanden voor de start van de bouw verwittigd worden, zodat de stad tijdig een andere locatie voor Hopsakee kan vinden.





Kritiek

Tijdens de laatste gemeenteraad stond de aankoop op de agenda. Niet iedereen was laaiend enthousiast. "Ik val achterover van het slechte toneel dat hier wordt opgevoerd. Hoe is het mogelijk dat u 1,35 miljoen euro besteedt aan de site zonder dat u weet wat u ermee wil doen," zei Martine Vanbrabant (Vlaams Belang). Burgemeester Dejaegher: "Dat het gemeenschapsonderwijs pas recent van mening is veranderd, hebben wij niet in handen. Daarom is het dossier fundamenteel veranderd." Johan Lefever (Open Vld) benaderde de situatie positiever. "Al in 2006 hadden we gezegd dat er met die site iets moest gebeuren. We hebben herhaaldelijk gepleit voor meer parkeermogelijkheden. Wij gaan volledig mee in dit verhaal", liet Lefever weten.