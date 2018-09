Stad en OCMW geven oud IT-materiaal weg 06 september 2018

Deze week vertrok afgedankte ICT-appratuur van OCMW Poperinge naar Close The Gap.





Specifiek gaat het om een twintigtal servers en printers, in totaal 5 palletten, die afkomstig zijn van OCMW Poperinge. Stad en OCMW Poperinge besloten om de apparatuur niet weg te gooien, maar aan een goed doel te schenken en dat werd Close The Gap.





Die internationale non-profit organisatie herstelt afgedankte ICT-apparatuur en geeft ze een nieuw leven in ontwikkelingslanden. De apparatuur gaat daar naar medische, sociale en educatieve projecten. Daarmee willen ze de de digitale kloof in ontwikkelingslanden mee helpen overbruggen. (LBR)