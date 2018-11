St. Bernardus veilt Willem Vermandere-flessen en Bart Peeters-biertjes voor Music for Life 30 november 2018

02u26 0 Poperinge Brouwerij St. Bernardus veilt enkele speciale flessen St. Bernardus Abt 12 voor Music for Life. Op de flessen staan foto's van bekende artiesten die aan de actie meewerken, zoals Bart Peeters en Willem Vermandere. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds.

"Onze bieren konden deze zomer gedronken worden op tal van festivals", zegt Kelly Devos van de brouwerij. "Iedere artiest kreeg van ons ook een gepersonaliseerde fles St. Bernardus Abt 12 cadeau. We hadden het etiket vervangen door een etiket met foto van de artiest zelf." De brouwerij maakte enkele extra flessen. "In samenwerking met de artiesten en in het kader van Music For Life van Studio Brussel verkopen wij nu een beperkt aantal flessen per opbod. Van elke artiest bieden we zo'n drie flessen te koop aan. De flessen zijn collector's items."





De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. Bij de deelnemende artiesten vind je onder meer 't Hof Van Commerce, Absynthe Minded, Bart Peeters, Brihang, Intergalactic Lovers, Les Truttes, Red Zebra, Selah Sue, The Scabs en Willem Vermandere. Maar er zijn er nog veel meer. Voor een volledige lijst en om op een fles te bieden, surf naar http://bit.ly/StBernardus_MusicForLife2018. Bieden kan tot 14 december. (LBR)