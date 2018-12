St.Bernardus slaat de handen in elkaar met Belgische en Nederlandse artiesten én Kamagurka tekent bieretiket Brouwerij St. Bernardus lanceert limited edition bierflessen St.Bernardus Abt 12 voor Music For Life én hun Magnum 2018 Laurie Bailliu

11 december 2018

15u51 0 Poperinge Brouwerij St. Bernardus veilt enkele gepersonaliseerde flessen St. Bernardus Abt 12 voor Music for Life van Studio Brussel. Op de flessen staan foto’s van bekende artiesten die de actie ondersteunen. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. Ook de Abt 12 Magnum 2018 met als etiket een schilderij van Kamagurka is geproduceerd. De St.Bernardus Tripel werd onlangs ook nog verkozen tot beste (Belgian Style) Tripel tijdens de Brussels Beer Challenge.

Afgelopen zomer werkte brouwerij St-Bernardus nauw samen met een aantal West-Vlaamse muziekevenementen. “Iedere concerterende artiest of band kreeg een gepersonaliseerde 75cl fles St.Bernardus Abt 12 cadeau. In samenwerking met de desbetreffende artiesten en in het kader van Music For Life 2018 verkopen wij van deze gepersonaliseerde ‘Limited Edition’ flessen een beperkt aantal per opbod”, legt Pieter Verdonck, marketing medewerker, uit. “Het gaat om maximum 2 of 3 stuks per artiest. Het zijn dus echte collectors items. De flessen bevatten ons paradepaardje de St.Bernardus Abt 12.” Een 30-tal artiesten prijken op de limited edition flessen. Het standaard etiket werd vervangen door een etiket met foto van de artiest zelf.

Music For Life

De volledige som van alle biedingen gaat volledig naar het Kinderkankerfonds. “Onze zaakvoerder Hans Depypere koos het Kinderkankerfonds als goede doel. Hij kent iemand die op de Kinderkankerafdeling van het Universitair Ziekenhuis in Gent werkt. Hij ging er al op bezoek en liet ons weten dat het heel triest is wat die kinderen en families moeten doormaken. Het ligt hem nauw aan het hart”, zegt Pieter. “De volledige som van alle biedingen staat nu op ongeveer 1900 euro en we hebben beslist om vanuit de brouwerij het uiteindelijke bedrag te verdubbelen.”

De deelnemende artiesten zijn ‘t Hof Van Commerce, Absynthe Minded, An-Sofie Noppe, Bart Peeters, Bazaar Bizar (MANdolinMAN & Liliane Saint-Pierre), Brihang, Brisk, Broeder Dieleman, Douglas Firs, Eriksson Delcroix, Ethno Flanders, Faces On TV, Frank Vander Linden, Geppetto & The Whales, Gwen Cresens, Hannelore Bedert, Intergalactic Lovers, Les Truttes, Linde, Lamoral, Poltrock, Portland, Red Zebra, Selah Sue, Stephanie Struijk, The Bonnie Blues, The Scabs, Trio Dhoore, Willem Vermandere en WÖR. Bieden kan nog tem 14 december 21.00 uur via volgende link: http://bit.ly/StBernardus_MusicForLife2018.

Abt 12 Magnum 2018

Naast de limited edition flessen voor Music For Life werd ook de Abt 12 Magnum 2018 geproduceerd. Dit jaar prijkt een schilderij van Kamagurka op het etiket. “Sinds 2012 produceren we jaarlijks een duizendtal Magnum flessen van 1,5 liter. Onze Abt 12 wordt dan afgevuld in een speciale donkerbruine St.Bernardus magnum fles met het logo van de brouwerij in reliëf, een ‘Bière Belge’ hals, een gepersonaliseerde kurk en een unieke muselet. Onze Abt 12 wordt nog altijd aanzien als het kroonjuweel van de brouwerij en deze manier biedt een opportuniteit om ons bier aan te schaffen in een unieke verpakking. Het begin van een jaarlijkse traditie en voor verzamelaars heel leuk, want zo wordt de reeks sinds 2012 heuse collectors items”, legt Pieter uit.

“We doen telkens beroep op een kunstenaar voor de uitwerking van het etiket. In het verleden sierden zo werken van o.a. Rik Vermeersch, Christian Silvain en André Van Schuylenbergh het etiket. Voor de editie van 2018 konden we de Belgisch, multi getalenteerde kunstenaar Kamagurka overtuigen om de schilderskwast op te nemen en hij schilderde speciaal voor ons ‘De Regenpijp’.” De Abt 12 Magnum 2018 kost 16 euro en is te verkrijgen bij iedere betere bier -en drankenhandel en natuurlijk ook in de brouwerij shop van St. Bernardus.

Brussels Beer Challenge

De St.Bernardus Tripel van de brouwerij werd onlangs verkozen tot beste (Belgian Style) Tripel tijdens de Brussels Beer Challenge. De BBC is een jaarlijkse internationale bierwedstrijd waarin gestreden wordt om de titel van het beste bier. “Het spreekt voor zich dat we heel fier en trots zijn met deze erkenning. St.Bernardus Tripel is een traditioneel abdijbier, gebrouwen volgens de klassieke ‘Tripel’ stijl”, zegt Pieter. In de streek rond Watou en Poperinge noemt men de Tripel ook vaak een ‘Bernadetje’, een verwijzing en hommage aan Bernadette, de jongste dochter van stichter Evariste Deconinck.

“Wereldwijd wordt onze Abt 12 gezien als het kroonjuweel van de brouwerij. In de streek van de brouwerij is onze Tripel minstens even bekend of misschien wel nog bekender. Deze bekroning zie ik als een bevestiging van onze jarenlange inspanningen en beloning voor het harde werk van ons volledige team”, klinkt het bij zaakvoerder/CEO Hans Depypere.