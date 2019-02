Sportievelingen en hun materiaal krijgen de zegen Christophe Maertens

17 februari 2019

10u23 0 Poperinge In Watou kregen zaterdagochtend heel wat fietsers, fietsen en andere sportievelingen de zegen voor een veilig sportseizoen.

De zegening gebeurt naar aanleiding van de 77ste editie van de Sportabedevaart. De Sportabedevaart vindt sinds 1943 plaats in het bisdom Brugge en nu voor het eerst in Watou. Alles ging van start met een sportmis in de Sint-Bavokerk, opgedragen door Pierre Breyne, vicaris-generaal van het Bisdom Brugge. Naar aanleiding van de Sportabedevaart wordt er in de kerk een stukje wielergeschiedenis van Poperinge en omstreken tentoongesteld. De expo ‘Het wielerleven in het Hoppeland’ toont een overzicht van wielerclubs en hun wedstrijden en wielertoeristenclubs in de regio van Poperinge. Nog tot 3 maart.