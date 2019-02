Sport & Spel na de schoolbel: 10-delige lessenreeks LBR

05 februari 2019

16u31 0 Poperinge Leerlingen uit de eerste graad van een Poperingse school kunnen dankzij een tiendelige lessenreeks sporten na de schoolbel.

Tien weken lang kunnen de leerlingen van de eerste graad van een Poperingse school elke dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur deelnemen aan de Sport Na School-lessenreeks (SNS). Voor tien euro kunnen ze kiezen uit een aanbod van verschillende activiteiten, zoals een aantal gevechtsporten (karate, initiatie boksen en kendo), danslessen (zumba, oriëntaalse dans en clipdance), baseball, bumperball, footdarts, maar ook yoga, djembé en zwemmen staan op het programma.

In de karting is er ook een Mini Grand Prix en als afsluiter gaat iedereen naar de bowling. Het aantal deelnemers voor karting en bumperball is beperkt. De lessenreeks vindt plaats op 19 en 26 februari, 12 en 19 maart, 23 en 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei. Je drie favoriete beweegactiviteiten of sporten kun je delen op www.sport.vlaanderen/nadebel. Door deel te nemen, kun je een GoPro winnen. De actie loopt tot eind maart. Deze tiendelige lessenreeks is gratis voor wie al een SNS-pas heeft. Meer info via sportdienst@poperinge.be of op 057/34.66.22.