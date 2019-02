Spijbelen voor het klimaat kan, met toestemming van ouders LBR

20 februari 2019

18u46 0 Poperinge De directies van De Ast, OLVi, Sint-Janscollege en VTI hebben een brief gestuurd naar hun leerlingen na een oproep tot spijbelactie voor het klimaat op de Grote Markt van Poperinge. Spijbelen kan, maar dan moet er wel toestemming zijn van de ouders.

“Onze brief is een gezamenlijke brief voor heel de scholengemeenschap. Wij staan dus samen achter het klimaatprotest van de leerlingen en wij reageren op het spijbelen op dezelfde manier: wij tolereren het spijbelen op voorwaarde dat zij spijbelen voor een beter klimaatbeleid en zelf hun bijdrage daartoe willen doen”, zegt Lieven Delvoye, directeur Onze-Lieve-Vrouwe-instituut. “Diverse leerlingen die al deelgenomen hebben tijdens de voorbije donderdagen heb ik gesproken en het viel mij op hoe goed zij geïnformeerd waren en hoe consequent duurzaam deze leerlingen proberen te leven. De milieugroep op school heeft door het klimaatprotest een boost gekregen. Zo werd van de dikketruiendag een heuse dikketruienweek gemaakt. De fietsactie Klimaatflandriens was ook een groot succes. Leerlingen moeten ook hun ouders overtuigen om deel te kunnen nemen zonder sanctie. Zij spijbelen, dus gaan in principe de lessen door en zij zullen evenzeer de leerplandoelstellingen moeten halen. Ik vind dat zij een levensbelangrijke boodschap de wereld insturen. Diverse ouders hebben al gereageerd. Sommigen geven de toestemming, anderen niet.”

In de brief staat het volgende: “De leden van Youth for Climate hebben op Facebook opgeroepen tot een spijbelactie voor het klimaat op donderdag 21 februari op de markt van Poperinge. Spijbelen kan niet, daarom gaan de lessen gewoon door. Als school zijn wij niet aansprakelijk, wel de ouders, voor leerlingen die een hele of een deel van de lesdag spijbelen. Maar vanuit ons pedagogisch project kunnen wij als scholengemeenschap begrip opbrengen voor het feit dat leerlingen voor het klimaat opkomen.”

In de brief staan afspraken opgenomen voor de leerlingen van de tweede en derde graad. Daaruit blijkt dat elke afwezigheid voor deze actie aan het departement Onderwijs wordt doorgegeven als ‘spijbelen’. Leerlingen van de tweede graad of de derde graad, die de schriftelijke toestemming hebben van hun ouders tegen woensdagmorgen 20 februari, krijgen geen sanctie van de school. Leerlingen van de eerste graad worden wel gesanctioneerd. In hun lessen zal door de leerkrachten extra aandacht besteed worden aan de klimaatproblematiek. “Als school willen we ons blijven inzetten voor meer duurzaamheid. Wij rekenen erop dat elke klimaatspijbelaar dat ook zal doen, staat er ook te lezen”, staat er nog te lezen.