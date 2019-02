Spierkracht voor senioren op 26 februari LBR

07 februari 2019

16u44 0 Poperinge Senioren die hun fysieke conditie op peil willen houden, zijn op dinsdag 26 februari welkom op de gratis kennismakingsles van ‘Spierkracht voor Senioren’.

Die zal plaatsvinden in de gevechtsporthal op de Ouderdomseweg 3 in Poperinge. De lesgever is John De Bock. Daarna start een tiendelige lessenreeks met lessen op 5, 12, 19 en 26 maart. In april is dat op 2, 9, 16, 23 en 30 april en op 7 mei wordt er afgesloten. De lessenreeks kost 2,50 euro, ter plaatse te betalen, met gepast geld. ‘Spierkracht voor Senioren’ is een organisatie van de seniorenraad en de stedelijke sportdienst.