Spelletjesnamiddag voor jong en oud 29 mei 2018

In Lokaal Dienstencentrum De Bres kunnen (groot)ouders en (klein)kinderen zich op vrijdag 1 juni uitleven tijdens een spelletjesnamiddag. Ze kunnen samen een gezelschapsspel of een volksspel 'van in de tijd van toen' spelen. Ook senioren die gewoon graag eens een spel willen uitproberen, kunnen langskomen. Iedere eerste vrijdag van de maand en iedere vrijdag tijdens schoolvakanties is er een spelletjesmiddag. Deelnemen is gratis en kan op vrijdag 1 juni van 14.30 tot 17 uur in LDC De Bres. (LBR)