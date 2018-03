Speelzone in nieuwe verkaveling 28 maart 2018

02u39 0

In de nieuwe verkaveling in de Komstraat komt ook een speelzone. De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) ontwikkelt er 16 bouwloten. Het ontwerp voor de wegen- en rioleringswerken is intussen klaar. Negen parkeerplaatsen en een groenzone met een bufferbekken komen ter hoogte van de aansluiting met de Komstraat. Rond het bufferbekken wordt een omheining geplaatst. Daarnaast wordt een speelzone ingericht. De gemeenteraad keurde het wegentracé goed. (LBR)