Speelveugel, Pieper of Goazeketel? 13 maart 2018

02u33 0

Enkele weken geleden plaatste de Poperingse jeugddienst een oproep naar naamvoorstellen voor een nieuw gebouw. De naam kon een historische naam zijn, maar ook een grappige naam gelinkt aan de gebruikers. De oproep leverde meer dan 50 voorstellen op. Uit alle voorstellen werden drie namen geselecteerd. 'De Speelveugel', 'De Pieper' of 'De Goazeketel'. Het nieuwe gebouw zal de naam met de meeste likes dragen. Stemmen kan via de Facebookpagina van de jeugddienst. Het gebouw wordt de uitvalsbasis voor speelpleinwerking De Piepauw en tal van andere Poperingse verenigingen. Het pand ligt op de oude Gaselwestsite in de Doornstraat. Tijdens de grote vakantie neemt De Piepauw zijn intrek in het gebouw. Verenigingen of groepen zullen de polyvalente zaal en bergingen tijdens de andere maanden kunnen huren. De grote berging blijft permanent van de speelpleinwerking. De tweede berging is voor studentenclub Moeder Bladluis. Een keuken, sanitaire zaal, kleinere polyvalente zaal en berging zijn er ook. (LBR)