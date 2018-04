Speelpleinwerking De Piepauw van start in nieuwbouw 10 april 2018

02u44 0 Poperinge De laatste week van de paasvakantie opent speelpleinwerking De Piepauw telkens de deuren. Vanaf deze vakantie nemen ze hun intrek in de nieuwbouw 'De Speelveugel'.

"Iedereen naar de Speelveugel!", klinkt het maandagavond in speelpleinwerking De Piepauw. De monitoren en kinderen verzamelen in hun nieuwe gebouw om samen liedjes te zingen vooraleer ze huiswaarts keren. "We hebben er zo lang naar uitgekeken en nu zijn we uiteraard heel gelukkig dat we eindelijk in onze nieuwbouw zitten", vertelt eindverantwoordelijke Stijn Mareco. "De ingang is nu wat verder in de Doornstraat en dat is voor de ouders wel nog wat aanpassen." De nieuwbouw bevat een polyvalente ruimte, bergingen en een magazijn. "Tijdens de grote vakantie zal het gebouw volledig voor ons ter beschikking zijn. De andere maanden zullen verenigingen of groepen de polyvalente zaal en bergingen kunnen huren. De grote berging blijft permanent van ons. In de renovatiebouw hebben we o.a. toegang tot een sanitaire zaal, een ruimte voor onze monitoren, een kleinere polyvalente zaal en een berging. Een tweede berging wordt voorzien voor studentenclub Moeder Bladluis." De extra ruimtes zorgen voor nog meer speelmogelijkheid voor de kinderen en een efficiëntere werking voor de monitoren. "Het is leuk dat er nieuwe gebouwen zijn. We hebben meer plaats om te spelen en kunnen gemakkelijker binnenspelen of onder het afdak als het regent", klinkt het bij enkele enthousiaste kinderen. (LBR)