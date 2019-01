Speelpleinwerking De Piepauw hele paasvakantie open op vraag van ouders Gezocht: extra monitoren LBR

16u38 0 Poperinge Kinderen kunnen deze paasvakantie twee weken terecht in speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge. “Op vraag van ouders openen we de volledige paasvakantie, terwijl we in het verleden alleen de laatste week van de vakantie de deuren openden. Extra animatoren zijn zeker welkom”, zegt eindverantwoordelijke Stijn Mareco.

De paasvakantie is altijd een drukke tijd geweest voor speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge. “Gemiddeld komen een 110-tal kinderen langs tijdens de paasvakantie. We kozen er altijd voor om de laatste week van de paasvakantie te openen. Twee weken schrikte ons wat af, omdat er natuurlijk ook tijd moet zijn om de werking op poten te zetten en alles klaar te zetten”, vertelt eindverantwoordelijke Stijn Mareco. “Vanaf dit jaar doen we het dus anders, op vraag van de ouders.”

Efficiënte werking

Tijdens de vorige paasvakantie verhuisde de speelpleinwerking naar de nieuwbouw ‘De Speelveugel’. “Door onze nieuwe lokalen heeft alles een vaste plaats en is het eenvoudiger om de volledige paasvakantie een werking te organiseren. Nu zal er wel wat werk op voorhand moeten gebeuren”, zegt Stijn. “De nieuwbouw bevat een polyvalente ruimte, bergingen en een magazijn. Daarnaast hebben we ook toegang tot een sanitaire zaal, een ruimte voor onze monitoren, een kleinere polyvalente zaal en een berging. De extra ruimtes zorgen voor nog meer speelmogelijkheid voor de kinderen en een efficiëntere werking voor de monitoren.” Voor die extra werkingsweek moet Stijn wel op zoek naar extra animatoren. “Om een volledige werking te voorzien hebben we 12 monitoren per dag nodig. Ik zoek er nog 6”, klinkt het bij Stijn. Kandidaten moeten minimum vanaf 15 jaar zijn. “Ze moeten vooral gedreven zijn om actief met kinderen te spelen en hiervoor krijgen ze ook een vrijwilligersvergoeding tot 160 euro per week. We werken met kinderen van 2,5 jaar tot 15 jaar.”

Eindverantwoordelijke Stijn is blij dat speelpleinwerking ‘De Piepauw’ aan het groeien is. “Het speelplein is al een aantal jaar aan het evolueren. Ons aantal leden stijgt en we proberen jaarlijks vernieuwing te brengen in onze activiteiten. Onze 12+-werking is groter dan ooit”, vertelt Stijn. “Daarnaast is het gebruik van de Speelveugel heel positief voor ons. We hadden hier echt nood aan en zijn super tevreden. Vorig jaar maakten we voor het eerst gebruik van de Speelveugel en toen was het nog wat zoeken en ontdekken, maar zowel wij als de jeugddienst doen er alles aan om de schoonheidsfoutjes weg te werken. We streven altijd naar beter en zijn ook steeds bereid om te luisteren naar feedback van ouders of anderen. We willen uiteraard voor een leuke en veilige speelomgeving zorgen.”

Ben jij de animator die Stijn zoekt? Neem dan contact op via info@depiepauw.be.