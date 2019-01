Speelpleinwerking de Bollaert Watou zoekt nieuwe eindverantwoordelijke LBR

23 januari 2019

16u21 0 Poperinge Het Poperingse stadsbestuur is op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor Speelpleinwerking de Bollaert in Watou. De gezochte kandidaat neemt de dagelijkse werking van het speelplein in handen.

Poperinge telt twee particuliere speelpleinwerkingen tijdens de paasvakantie en acht particuliere werkingen tijdens de zomervakantie. Dat betekent dat de kinderen van Poperinge op heel wat plaatsen kunnen spelen. Tijdens de zomermaanden zorgen de acht speelpleinwerkingen samen voor ongeveer 350 kinderen per dag. “Zo ook in Watou. Speelpleinwerking de Bollaert heeft een 20-tal kinderen per dag die naar hartenlust op het speelplein bij ontmoetingscentrum De Bollaard kunnen ravotten. Een groep animatoren staat klaar om kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met 12 jaar een fijne dag te bezorgen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Het speelplein is echter op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke. De speelpleinwerkingen van Poperinge zijn private werkingen, wat betekent dat er ondersteuning van de stad is, maar dat de dagelijkse werking in handen van het speelpleinteam ligt. En voor het speelpleinteam van Watou wordt dus een eindverantwoordelijke gezocht, iemand die de leiding wil nemen.”

De taken van de verantwoordelijke zijn: aanspreekpunt voor andere ouders over de speelpleinwerking en neemt eindbeslissingen vb. welke periode er speelpleinwerking is en wat de uren van de speelpleinwerking zijn, welk materiaal er aangekocht wordt.. Daarnaast behoort het financieel beheer van de rekening en uitbetaling van de animatoren en de zoektocht naar animatoren en een regeling opmaken wie wanneer op het speelplein staat tot het takenpakket. “Tijdens de zomermaanden kan er voor de dagelijkse werking ondersteuning zijn door een jobstudent van de Jeugddienst, maar die kan de taken niet volledig overnemen.” Wie zin heeft om zich in te zetten voor het speelplein en de leiding (of een deel ervan) kan contact opnemen met de Jeugddienst. Meer info via jeugddienst@poperinge.be of 057 33 45 68.