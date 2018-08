Speelplein De Piepauw reist de wereld rond 31 augustus 2018

02u29 0 Poperinge Speelplein De Piepauw heeft de wereld rondgereisd op de laatste dag van de speelpleinwerking. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het einde van de werking en dus ook het einde van de vakantie gevierd met een eindfeest.

"Samen met de monitoren werd 'De Piepauw reist de wereld rond' als algemeen thema gekozen. Het volledige plein en onze lokalen zijn in thema ingericht. Zo hebben we Amerika, Mexico, India... op bezoek. Onze monitoren hebben hun mooiste kledij aangetrokken en passen volledig in ons decor", vertelt eindverantwoordelijke Stijn Mareco. Dit jaar nam het speelpleinwerking ook hun intrek in het nieuwe gebouw 'De Speelveugel'. "We hebben er heel lang naar uitgekeken. Het was deze zomer een droom om de nieuwe gebouwen ter beschikking te hebben. De Speelveugel werd natuurlijk ook gebruikt tijdens ons eindfeest. Een nieuw gebouw hebben we voor het eindfeest omgetoverd tot een McDonald's waar de kinderen frietjes kunnen smullen." De nieuwbouw bevat een polyvalente ruimte, bergingen en een magazijn. In de renovatiebouw hebben ze een sanitaire zaal, een ruimte voor de monitoren, een kleinere polyvalente zaal en een berging. "We zijn heel gelukkig met onze nieuwe gebouwen. De kinderen ook en ze hebben zich volledig kunnen uitleven deze zomervakantie. We hebben heel wat kinderen mogen verwelkomen en dat doet ons deugd. De zomervakantie is jammer genoeg afgelopen, maar we hebben het met een fantastisch eindfeest kunnen afsluiten. Het doet ons deugd om de kinderen zo te zien ravotten." (LBR)