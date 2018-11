Speel eens avondje Poperinge Ommegang BORDSPEL NEEMT JE MEE NAAR BINNENSTAD ANNO 1913 LAURIE BAILLIU

20 november 2018

02u22 0 Poperinge Een combinatie van Trivial Pursuit, Ganzenbord en Mens Erger je Niet. Klinkt aanlokkelijk? Dan is Poperinge Ommegang misschien iets voor jou. Tijdens het bordspel, gecreëerd door Heemkring Aan de Schreve, leer je bij over de lokale geschiedenis en folklore van de stad.

De spelers van Poperinge Ommegang vertoeven in de straten van de binnenstad in 1913. "Op een leuke manier leer je bij over de folklore van Poperinge: de bijna verloren sappige volkse gezegden en uitspraken, maar ook wat er in de loop van de geschiedenis zo allemaal in Poperinge gebeurd is", vertelt Luc Cleenewerck, ontwerper van het bordspel en bestuurslid van Heemkring Aan de Schreve. "In de straten waarin we elke dag wandelen, stapten in een heel andere tijd ook andere mensen rond. Die oude sfeer wilde ik oproepen met Poperinge Ommegang." De titel verwijst naar de oudere volkse benaming van de Mariale Ommegang. "We wilden de naam 'Poperinge' gebruiken, maar ook iets dat verwees naar erfgoed of volksgebruik. De Ommegang heeft een vrij belangrijke rol in het spelverloop."





14 personages

Het bordspel is geschikt voor 2 tot 6 deelnemers van 9 tot 99 jaar. "Elke speler trekt een kaart uit de 14 mogelijke personages, bijvoorbeeld de burgemeester. Het komt erop aan om tijdens het spel voldoende geld in te zamelen en als eerste zes 'aflaten' te kunnen kopen of verzamelen door de Ommegang te doen", legt Luc uit. Een aflaat is een definitieve vergiffenis van opgebiechte zonden. "Iets wat vroeger erg belangrijk was. Je kon effectief aflaten verdienen door bijvoorbeeld de Ommegang van Poperinge te doen of ze te kopen."





QR-code

Tijdens het spel ontdekken de spelers ook Willy-vraagfiches, vernoemd naar de vroegere stadsarchivaris. De vragen gaan over de geschiedenis en folklore van de stad. "Op veel vraagfiches en in het adresboek kom je een QR-code met een referentiecijfer tegen. Als je die QR-code inscant, beland je op de website van de Heemkring waarop tientallen afbeeldingen staan van de betreffende huizen of historische personages." De Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) gaan ook aan de slag met het nieuwe bordspel. "De jeugd kan via vragen en opdrachten heel wat bijleren over het rijke verleden en de folklore van onze stad. Er kan alleszins een link gemaakt worden met de leerplannen", vindt An Tillie, algemeen directeur van KBRP.





De Poperingse Doreen Logie, bekend van haar strip 'Familie Keikop' in de stadskrant, stond in voor het tekenwerk van Poperinge Ommegang. De stad gaf een toelage van 1.250 euro om de Heemkring te steunen tijdens de realisatie van het bordspel. Het is verkrijgbaar bij AD Delhaize Poperinge en bij Heemkring Aan de Schreve voor de prijs van 45 euro. De oplage is beperkt. Reserveren kan via bridgets@skynet.be of op 051/22.08.66.