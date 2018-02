Sommelier van Terminus schrijft boek over champagne 06 februari 2018

Topsommelier Pieter Verheyde van restaurant Terminus in Watou heeft een boek over champagne geschreven. Samen met fotograaf Andrew Verschetze ging hij langs bij gerenommeerde huizen én bij onbekende wijnbouwers. "We hebben een hele mooi parcours afgelegd", klinkt het. Hoewel Pieter Verheyde nu restaurantuitbater en geen fulltime sommelier meer is, blijft wijn zijn passie. De man sleepte als sommelier verschillende onderscheidingen in de wacht. Hij was actief in Franse, Amerikaanse en Belgische driesterrenrestaurants, zoals het Hof van Cleve. Een drietal jaar geleden ging hij aan de slag in het restaurant van zijn ouders in Watou. "Ik houd echter niet van routine en daarom kwam het nu tot een boek over champagne", klinkt het. In het boek, uitgegeven door Lannoo, staan verschillende bekende en minder bekende champagneboeren. " Door dit boek te schrijven, heb ik trouwens mijn eigen kennis ook bijgeschaafd." (CMW)