Softballcoach naar EK in Tsjechië GEOFFREY (30) EN DRIE ANDERE POPERINGENAARS GESELECTEERD LAURIE BAILLIU

24 februari 2018

02u38 0 Poperinge Baseball- en softballtrainer Geoffrey Andries (30) is geselecteerd voor het nationale team 'slowpitch'. Slowpitch is een variant van softball. "Het is een echte slagsport met veel actie en constante beweging." In juni trekt hij samen met drie andere Poperingenaars naar Tsjechië om België te vertegenwoordigen.

Geoffrey Andries is voorzitter en trainer bij softball- en baseballclub The Frontliners in Poperinge. Hij werd geselecteerd voor het nationale team 'all men slowpitch'. "In juni trekken we met de Belgische ploeg naar Tsjechië om er een week lang matchen te spelen", vertelt Geoffrey. "Op 25 maart trekken we naar Almere in Nederland en naar Keulen en Brunsen in Duitsland voor voorbereidende matchen." In 2010 richtte hij de club in Poperinge op. "Baseball was een hobby die al vlug een passie werd. Ik ging trainen bij andere teams om bij te leren en mezelf uit te dagen", vertelt hij. "Dat ik nu gekozen werd om bij het nationale team slowpitch te spelen, is fantastisch. Er werd een rondvraag gedaan bij coaches wie er in aanmerking zou komen. De vraag werd ook gesteld bij The Frontliners, en toen is mijn naam gevallen." Vijf Poperingenaars namen deel aan de selectieproeven. "Fabrice Algoet, Pieter Brutsaert, Fréderique Ostyn en mezelf, allemaal van The Frontliners, werden uiteindelijk geselecteerd en zullen in Tsjechië spelen tijdens het Europees Kampioenschap. Het Belgische nationale team all men slowpitch telt achttien leden. Er zijn natuurlijk reserves, want slowpitch is een intensieve, explosieve sport."





Extra trainingen op komst

Slowpitch is een variant op soft- en baseball. "Het bestaat nog niet lang, maar het is een van de snelst opkomende sporten. Het is een echte slagsport waar veel meer acties zijn en waar er constante beweging is."





Het nationale team heeft al enkele trainingen achter de rug. "We hebben ook al drie matchen gespeeld, waarvan we er twee gewonnen hebben. Alle leden kennen elkaar. Het is niet dat we rivalen zijn. Als we elkaar tijdens de gewone competitie tegenkomen, delen we ervaringen en kunnen we bijleren van elkaar." Als de matchen in Tsjechië goed gaan, zou de nationale ploeg richting WK in Florida kunnen gaan. "Dat werd zo gezegd tijdens een algemene vergadering, maar laten we eerst het EK tot een goed einde brengen", lacht Geoffrey. "Ik weet niet hoe onze kansen liggen, maar ik heb er alle vertrouwen in. Het is onze eerste keer en we zullen ons best doen. Ik ben vereerd dat ik de Belgische kleuren mag vertegenwoordigen. Het wordt een mooi verhaal om later aan mijn kleinkinderen te vertellen."





Het prijskaartje van het avontuur moeten de spelers zelf bekostigen. "We worden ook niet betaald om te spelen en daar doen we het ook niet voor, maar we hebben wel beslist om wat geld in te zamelen. We verkopen toiletpapier, want iedereen heeft dat ook echt nodig (lacht). Het toiletpapier verkopen we per pak van 48 rollen voor 20 euro. Bestellen kan bij mij of bij de andere leden tot 13 mei, de toiletrollen worden in juni geleverd. Storten kan via het rekeningnummer BE72 7380 0663 4216 met je volledige naam als mededeling."