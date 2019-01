Soft - en baseballclub The Frontliners op zoek naar nieuwe spelers LBR

10 januari 2019

18u28 0 Poperinge Soft – en baseballclub The Frontliners uit Poperinge is op zoek nieuwe spelers. “We hebben nu honderd leden, maar om onze teams te versterken, mogen er gerust nog wat bijkomen”, zegt voorzitter Geoffrey Andries.

In 2011 verhuisden The Frontliners van Ieper naar Poperinge. De groep was toen nog een relatief jonge en kleine club. “Maar we zijn gegroeid. De voorbije jaren hebben we ons vooral gefocust op coaching. Onze leden voldoende opleiden vonden we belangrijk”, zegt Andries. “Nu zullen we ons weer wat richten op het rekruteren van nieuwe leden. Mannen zijn ook welkom, maar we kunnen vooral meer vrouwen gebruiken. Voorlopig zitten we iets boven de honderd leden, maar de inschrijvingen lopen nog. Mensen moeten niet bang zijn om zich aan te sluiten omdat ze niets van de sport kennen. Niemand had ervaring toen ze bij The Frontliners begonnen. Deze sport moet je ontdekken”, vertelt Andries. “Nieuwe leden starten sowieso met een opleidingsprogramma. Op basis van prestatie en inzet kunnen leden groeien binnen onze club. Als ze ambitie hebben, krijgen ze de kans. Recreatieve spelers zijn uiteraard ook welkom.”

Enkele spelers binnen de club scoren goed op nationaal niveau. Vorig jaar werd Andries geselecteerd voor het nationaal team All Men Slowpitch. In juni trok hij samen met vier andere Poperingenaars naar Tsjechië om België te vertegenwoordigen. “Sommige leden, waaronder mezelf, zitten in de voorselectie voor het EK in Hongarije. We nemen ook deel aan een toernooi in Tsjechië en de kans is groot dat we het WK in Florida mogen spelen.”

Verschillende werkingen

De club biedt verschillende werkingen aan vanaf 2,5 jaar. “Kinderen leren hun lichaam en de sport ontdekken. Vanaf 4 jaar kunnen ze overstappen naar een andere werking waarin ze de sport ook effectief beoefenen. Daarnaast hebben we onze majors, miniemen en kadetten. Vanaf 16 jaar stappen we over naar onze twee ‘slow pitch’-groepen en onze recreatieve ploeg”, legt Andries uit. “Onze baseballploeg hebben we tijdelijk stopgezet omdat we geen eigen veld hebben. In 2020-2021 zouden we een eigen veld krijgen en dan kan onze jeugdploeg uitgroeien in baseball.”

Wil je het softballteam versterken? Stuur een mailtje naar info@frontliners.be.