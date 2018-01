Smullen van voedseloverschotten in eerste Soepcafé 02u34 0

Poperinge heeft vanaf zondag 21 januari een eigen Soepcafé, een initiatief tegen voedselverspilling. Vrijwilligers halen voedseloverschotten op bij lokale winkels en verwerken die tot een vegetarisch buffet. Iedereen is welkom om te helpen koken en aan tafel te schuiven. Soepcafé Poperinge gaat uit van Charlotte Pattyn, samen met VormingPlus Oostende-Westhoek en LDC De Bres. Daar zal de activiteit om de twee weken op zondag plaatsvinden. De Poperingse Charlotte maakte kennis met het concept in Gent en liep al een tijd met plannen rond. VormingPlus Oostende-Westhoek organiseerde afgelopen zomer al viermaal een pop-up Soepcafé in de Westhoek. (LBR)