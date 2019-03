Skiër Marjolein Decroix ontvangt sporttrofee in Poperinge LBR

16u34 0 Poperinge De stedelijke sportonderscheidingen zijn opnieuw uitgedeeld in Poperinge. De sporttrofee werd dit jaar uitgereikt aan Marjolein Decroix voor haar deelname aan de voorbije Olympische Winterspelen slalom skiën.

In de Gotische zaal van het stadhuis werden de stedelijke sportonderscheidingen uitgedeeld. De atlete Flavie Vanbesien is de sportvrouw van het jaar. Belgisch kampioen skaten Axel Cruysberghs werd de sportman van het jaar. Hij is een beloftevolle atleet voor de volgende Olympische Spelen. Skaten wordt immers een olympische discipline. Een eervolle vermelding was er voor de atleet Lucas Outtier. Tenslotte werd de sporttrofee, de hoogste sportieve onderscheiding in Poperinge, uitgereikt aan Marjolein Decroix voor haar deelname aan de voorbije Olympische Winterspelen slalom skiën in Pyeongchang (Zuid-Korea).

De trofee voor sportverdienste voor minstens 25 jaar inzet in een sportclub ging naar Lauretto Deseure (voetbal bij KFC Poperinge), Filip D’Hooghe en Danny Verbiese (volleybal bij Roepovo). De jongerentrofee werd toegekend aan Mathis Lenoir (toestel turnen). Julie Deschamps (competitieturnen-tumbling) en Britt Breemeersch (judo) kregen een eervolle vermelding. Elke Lamerant, Niels Papegaey en Iris Verghote kregen de G-sporttrofee voor hun sportieve prestaties in het kader van de Special Olympics.

De dansgroep Pro Danza teens van BodyFit werden sportploeg van het jaar. Een eervolle vermelding ging naar de duo dansers Liesel Dewulf en Floor Nouwynck, Pro Danza compagnie, Pro Danza kids en de schuttersgilde Willem Tell.