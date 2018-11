Sinterklaas doet intrede in Poperinge 26 november 2018

02u23 0 Poperinge Ook in Poperinge deden gisteren de Sint en zijn pieten hun intrede.

Rond 15 uur verscheen de goedheilige man op de Grote Markt en daarna ging het in stoet naar jeugdcentrum De Kouter. Daar kregen kinderen, hun ouders en grootouders een mooie sinterklaasshow te zien, met clown Rocky. Na de show kregen de allerkleinsten van de Sint en de Zwarte Pieten een zakje snoep. In Poperinge, in tegenstelling tot andere intredes, waren de helpers van de sint gewoon traditioneel zwart. (CMW)