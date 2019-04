Sint-Janscollege herdenkt collegevlucht met tiendaagse wandeltocht naar Martragny LBR

04 april 2019

18u31 0 Poperinge Het Sint-Janscollege van Poperinge herdenkt dit jaar de honderdste verjaardag van de collegevlucht naar het kasteel van Martragny in Normandië met verschillende activiteiten. Enkele leerlingen en leerkrachten zijn zopas vertrokken op tiendaagse staptocht naar het Franse Martragny.

Naar aanleiding van de herdenking van de honderdste verjaardag van de vlucht van het Sint-Stanislascollege van Poperinge naar het kasteel van Martragny in Normandië, koos het huidige Sint-Janscollege ‘Vluchten & Thuiskomen’ als centraal thema voor dit schooljaar. Afgelopen donderdag vertrokken bij het belteken van 8.25 uur vier leerlingen en drie leerkrachten te voet naar Martragny. Ze proberen symbolisch in tien dagen de driehonderd kilometer te overbruggen die Poperinge scheiden van Martragny. Onderweg slapen ze bij gastgezinnen.

Overleden soldaat uit Watou

“Precies honderd jaar na datum zijn de collegeleerlingen terug op het kasteel van Martragny. Dit keer niet op de vlucht, maar uit erkentelijkheid. Vanuit de oudstrijdersbond kregen de leerlingen de authentieke vlag mee van de Poperingse oudstrijders om hen op de plechtigheid te vertegenwoordigen. Stad Poperinge stuurt een aantal relatiegeschenken mee met de jongeren zodat ze behalve hun school ook de stad Poperinge vertegenwoordigen op de plechtigheid, want een van de overleden soldaten die herdacht zal worden, is Joseph Faes uit Watou”, weet leerkracht Renaat Devos.

Tocht

Na de eerste wandeldag hadden de wandelaars iets meer dan 25 kilometer op de teller. “Een goed begin van onze tiendaagse tocht. We wandelden van Poperinge naar Hazebroeck.” Op het einde van de eerste dag werden de stappers ontvangen in het Collège Saint-Jacques van Hazebrouck. “Leerkracht Jean-Michel Saus heeft er een woordje uitleg gegeven over de band die bestond tussen beide colleges tijdens de Eerste Wereldoorlog. De voorlaatste dag, vrijdag 12 april, staat er een herdenkingsplechtigheid gepland om 16 uur op het Cimetière Nord-Est van Caen, waar 44 Belgische soldaten begraven liggen. Na het bereiken van het kasteel van Martragny als einddoel op zaterdag 13 april zullen onze leerlingen en leerkrachten deelnemen aan de herdenkingsplechtigheid in Villiers-le-Sec.”

Het wandelavontuur kun je volgen op de Facebookpagina ‘Staptocht Martragny’.