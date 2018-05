Sigaretten en bingo in nieuwe cafetaria zwembad? 01 juni 2018

Tijdens de besloten zitting van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) heeft Jean-Marie Blondeel (N-VA) laten weten dat hij niet akkoord gaat met de verkoop van sigaretten en het plaatsen van bingo's in de nieuwe cafetaria naast het zwembad. "Het zwembad wordt bezocht door heel veel jongeren, er wordt massaal veel geld uitgegeven aan antirookcampagnes en dan verkoopt men sigaretten in de cafetaria van een zwembad. Er staat ook dat er drie bingo's mogen staan. Het kan toch niet de bedoeling zijn om daaraan mee te werken", zegt Blondeel. "Ik ben voor de verkoop van sigaretten en plaatsen van bingo's zelf ook geen vragende partij", reageert sportschepen Jurgen Vanlerberghe (Samen). "De uitbater heeft toestemming gekregen om het te mogen verkopen en plaatsen, maar het is niet gezegd dat hij het ook zal doen." (LBR)