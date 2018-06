SFI Run voor freerunningparcours 28 juni 2018

Op 15 september organiseert het Sint-Franciscusinstituut een hindernissenloop ten voordele van een freerunningparcours voor VBS Sint-Franciscus. Ze organiseren de eerste SFI Run voor groot publiek. Doorheen een tocht op school zullen ze de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar uitdagen met spannende obstakels. Tijdens deze tocht krijgen de leerlingen de kans om enkele 'verborgen' plaatsen op school te ontdekken, maar ook de ouders of andere familieleden van de kinderen kunnen proeven van de SFI Run. De allerkleinsten, de kleuters, zijn ze niet vergeten. Voor hen zal er een aangepast parcours gemaakt worden. Tijdens en na de Run kan je genieten van een hapje en een drankje in het 'SFI Run dorp'. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 september en kan via leerkrachten of secretariaat SFI. Een kaart kost 3 euro per persoon en een gezinskaart kost 10 euro (3 kinderen en 2 volwassenen). Foto Depestele (LBR)