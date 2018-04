Seniorgames op 31 mei 12 april 2018

De Seniorgames is een sportdag voor actieve senioren op de stedelijke sportzone, Ouderdomseweg 3. Het sportaanbod bestaat uit fietsen, wandelen, zwemmen, aquagym, krolf en curling in de voormiddag. In de namiddag is er keuze uit line dance, krolf, yoga, fitness, groenbollen, wandelvoetbal, zwemmen, aquagym en bollen in de Lege Doorn. Alle 55-plussers kunnen zich vooraf inschrijven door overschrijving op BE69 9730 5562 4278 (Seniorenraad) of contante betaling vooraf bij de welzijnsdienst Sociaal Huis of bij je afdeling/vereniging. Deelnemen kost 5 euro (drankje, 3 belegde broodjes met soep en consumptie) of 15 euro (drankje, 3 belegde broodjes met soep en consumptie en aansluitend barbecue). De uiterste inschrijfdatum is 25 mei. De Senoirgames is een samenwerking tussen de Seniorenraad, de stedelijke Sportdienst en Sport Vlaanderen. (LBR)