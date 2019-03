Secundaire Freinetschool Poperinge organiseert klimaatdebat met stadsbestuur en bedrijven LBR

11 maart 2019

17u13 0 Poperinge De secundaire Freinetschool Poperinge heeft maandagochtend een klimaatdebat georganiseerd met het Poperingse stadsbestuur en enkele Poperingse bedrijven.

In het kader van ‘Opkomen voor het klimaat’ wilden de leerlingen van de Secundaire Freinetschool Poperinge ook hun steentje bijdragen voor het milieu. “Ze wilden niet zomaar spijbelen, maar wilden zich informeren over wat er in Poperinge op lokaal niveau gebeurt rond ‘klimaatbevorderende maatregelen’”, laat het Freinetteam weten. De leerlingen nodigden daarom burgemeester Christof Dejaegher en het Poperingse schepencollege uit. Uitnodigingen werden ook gestuurd naar de vertegenwoordigers van Groen en Natuurpunt, mensen uit de bedrijfswereld, zoals nv Kamo, de familie Lamaire en biolandbouwbedrijf Hebben.

Het klimaatdebat vond maandagmorgen plaats. “De leerlingen hebben vragen gesteld over wat er nu al wordt ondernomen en welke maatregelen er in de toekomst nog genomen zullen worden die het klimaat ten goede komen. De leerlingen hadden dit debat voorbereid in de verschillende klasrondes en waren dus goed voorbereid.”