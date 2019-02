Scouts hebben genoeg van afval in stadspark: “Straks moeten we spelen tussen het vuilnis” LBR

18 februari 2019

17u44 0 Poperinge Scoutsgroep Akabe de Iris heeft afgelopen weekend afval opgeruimd in het stadspark van Poperinge. “Het was nodig, anders ravotten we tussen het afval in plaats v an in de natuur.”

De begeleiders van Akabe De Iris, een scoutsgroep voor kinderen met een verstandelijke beperking of leerstoornis, gingen afgelopen zaterdag afval opruimen in het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge. “Samen met onze Osjiegroep, dat is de leeftijdsgroep 12 tot 16-jarigen, gingen we afval opruimen in het stadspark. Het jaarthema binnen de scouts is ‘minder is meer’, dus wilden we onze leden ook graag betrekken bij dit thema. Met de grote klimaatmarsen in ons achterhoofd kozen we voor het thema ‘afval’”, vertellen begeleiders Antje Van Moerkerke en Jana Decrock. “Aan afval in het stadspark was er geen gebrek, er lag vuilnis in de struiken, het water en het gras.” De leden vonden flessen, blikken, papier van koeken, broodzakken... “Na nog geen kwartier hadden we een volle vuilniszak. Met het gevonden afval hebben we nadien een afvalslinger gemaakt.”

“In het stadspark zijn er vuilnisbakken aanwezig, maar zaterdag zagen we ook dat deze vuilnisbakken overvol waren waardoor er niets meer bij kon. Grotere vuilnisbakken en het sneller leegmaken van de vuilnisbakken zou al een mooie stap in de goede richting kunnen zijn”, besluiten de begeleiders.