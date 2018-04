Schrijf je nu in voor 't Rommelt op de Markt 10 april 2018

02u44 0

De Poperingse 1-mei Rommelmarkt is een jaarlijkse traditie geworden. Op 23 jaar tijd is de antiek- en brocantemarkt uitgegroeid tot één van de grootste openluchtrommelmarkten van de regio in het voorjaar. Meer dan 400 standhouders verkopen in het centrum van Poperinge hun schatten van op zolder. Enkel antiek en brocante is toegestaan. Wie wil deelnemen, kan zich, tot 20 april, inschrijven voor 10 euro per stand. Na 20 april kost een module 15 euro. Alle informatie en inschrijven kan via de dienst toerisme: toerisme@poperinge.be of 057 34 66 76. De jongste deelnemers kunnen hun speelgoed, kledij en andere spullen verkopen op de Kinderrommelmarkt aan Basisschool De Ster. Alle kinderen tot 14 jaar, begeleid door een ouder en die wonen in Poperinge kunnen gratis deelnemen. Er worden geen tafels voorzien en de deelnemers kunnen hun gerief uitstallen tussen 8 en 9 uur.Inschrijven kan tot 25 april bij de Mobiele Stokpop: mobielestokpop@poperinge.be of 057 33 20 83. (LBR)