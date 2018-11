Schoorsteenbrand vlak bij de Grote Markt 14 november 2018

De brandweer rukte gistervoormiddag uit voor een schoorsteenbrand in de Vlamingstraat, in het hart van de stad. Witte rook zorgde er voor een indringende geur, onder meer op de Grote Markt. De blussers hadden enige moeite om uit te vissen wat er precies aan de hand was.





De schoorsteen die verstopt zat, kwam immers uit boven een naastliggend pand. Dankzij de inzet van een ladderwagen uit Ieper kon de brandweer de situatie beter inschatten. De schoorsteen waaruit de rook kwam, werd binnenin weer vrij gemaakt om erger te vermijden. (VHS)