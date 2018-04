Schoolstraat in de Werf bij Freinetschool De Torteltuin 11 april 2018

Het stadsbestuur start na de paasvakantie met een proefproject ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het project zal lopen vanaf maandag 16 april bij Freinetschool De Torteltuin in de Werf. Op schooldagen zal er telkens van 8.15 uur tot 8.45 uur een schoolstraat worden ingesteld. Dit houdt in dat de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer tijdelijk wordt afgesloten bij het begin van de schooltijd. Het gemotoriseerd verkeer wordt dan niet toegelaten tussen de kruispunten van de Werf met de Boomgaardstraat, het Busseniershof en de Koestraat. Bewoners mogen tijdens de geldingsperiode van de schoolstraat nog uitrijden met hun wagens, maar niet inrijden. Het proefproject zal lopen tot en met vrijdag 29 juni 2018. Daarna volgt een evaluatie, samen met de politie, de schooldirectie en de bewoners. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de dienst mobiliteit via 057 346 606 of mobiliteit@poperinge.be. (LBR)