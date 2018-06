Scholen krijgen steun om sporthallen open te stellen 12 juni 2018

02u44 0

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters kennen in totaal 2 miljoen euro toe aan 13 scholen in West-Vlaanderen om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. Het kan gaan om werken die zorgen dat de accommodatie ook buiten de schooluren toegankelijk is (bv. een badgesysteem), werken om de kwaliteit te verbeteren (bv. bergruimte voor sportmateriaal), werken aan het sanitair of personeelskosten. Zo krijgt bijvoorbeeld het VTI in Poperinge een subsidie van 150.000 euro. Er werden 167 dossiers ingediend, daarvan werden 87 scholen geselecteerd en die kunnen rekenen op een subsidie. In totaal worden voor 11 miljoen euro subsidies toegekend, waarvan iets meer dan 10 miljoen euro voor infrastructuurwerken. Daar tegenover staat een totale investeringskost van 15,2 miljoen euro. (LBR)