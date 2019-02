Schepen steekt handen uit de mouwen in zorgsite Proventier LBR

28 februari 2019

16u15 0 Poperinge Schepen voor Sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) ging aan de slag in woonzorgcentrum Proventier en lokaal dienstencentrum de Bres. De Vereniging voor Vlaams Steden en Gemeenten riep deze week alle mandatarissen op om met hun eigen zorgdiensten mee te lopen en dat heeft schepen Vanderhaeghe dan ook gedaan.

De bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum Proventier in Poperinge kregen donderdag een nieuw personeelslid te zien. Schepen van sociale zaken, welzijn en woonzorgbeleid Bryan Vanderhaeghe (Samen) ging voor een dag aan de slag bij een aantal stadsdiensten. Dat deed hij ter gelegenheid van de ‘Expeditie zorg’, daarmee wil de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten de nieuwe besturen warm maken om te blijven investeren in een kwalitatief zorgaanbod.

De kersverse schepen hielp mee als logistieke hulp in het woonzorgcentrum, ging mee maaltijden aan huis brengen, werkte mee in het sociaal restaurant en dienstencentrum de Bres. “Een zeer interessant initiatief die we de komende jaren zeker nog eens kunnen herhalen”, aldus de schepen die in het verleden OCMW-raadslid was. “Het is een unieke manier om de eigen diensten en de mensen waarmee ze werken te leren kennen. Ik heb er heel wat inspiratie voor de komende legislatuur uit gehaald. Het leert me nog eens hoe belangrijk een kwalitatief zorgaanbod is.”